В Уфе водитель «Омоды», увидев сотрудников ГАИ, повел себя странно

Водитель «Омоды», увидев сотрудников ГАИ, повел себя странно. Дело было в два часа ночи на улице Ферина 25 марта. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, внимание инспекторов ДПС привлекла иномарка, водитель которой их тоже заметил и решил заехать во дворы. Сотрудники полиции проследовали за ним. Проезжая мимо припаркованных машин, водитель «Омода» врезался в припаркованный «Хендай Солярис» и проехал дальше.

Во дворах дома № 3 по улице Летчика Кобелева водитель остановился. При проверке документов у инспекторов вызвало подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения, но освидетельствование показало, что он трезв. После чего автоинспекторы по факту наезда на автомобиль «Хендай Солярис» оформили ДТП.