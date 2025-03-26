Стало известно о самочувствии пострадавших от медведей жителей Башкирии

О том, как себя чувствуют двое мужчин, пострадавших от нападения медведей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ. 62-летний мужчина из Баймака находится в средней степени тяжести. Его состояние стабильное. Пациент продолжает лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ №21. 57-летний житель Бурзянского района также находится в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, трагические случаи произошли в Баймаке и Бурзянском районе. Мужчины попали в реанимацию, при поступлении их экстренно прооперировали, провели телемедицинские консультации с уфимскими специалистами.

Ранее «Башинформ» сообщал о подробностях нападения медведей на людей в Башкирии.