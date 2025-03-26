Сотрудник «Уфаводоканала» остался под арестом по делу о крупной взятке

Начальника управления технического развития систем водоснабжения и водоотведения «Уфаводоканала» Артура Нугаева оставили в СИЗО. Об этом «Башинформу» сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

По данным инстанции, Нугаева задержали в конце прошлого года и арестовали. 7 февраля Советский райсуд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение попытались обжаловать в Верховном суде Башкирии, но суд оставил его без изменения. 6 марта Советский райсуд вновь продлил арест до 10 мая.

Сотруднику предприятия вменяется п. а, в, ч.5 ст. 290 УК РФ («получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу обстоятельств дела в пресс-службу СУ СКР по РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.