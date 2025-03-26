Новости Башкортостана и Уфы
81.46
+0.7
94.04
+0.37
67.25
-0.19
12+ °C
Облачно
Паводок-2025Идеи - в делоСчастье - это вместе
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Происшествия
26 Марта , 17:11

Сотрудник «Уфаводоканала» остался под арестом по делу о крупной взятке

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Начальника управления технического развития систем водоснабжения и водоотведения «Уфаводоканала» Артура Нугаева оставили в СИЗО. Об этом «Башинформу» сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

По данным инстанции, Нугаева задержали в конце прошлого года и арестовали. 7 февраля Советский райсуд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение попытались обжаловать в Верховном суде Башкирии, но суд оставил его без изменения. 6 марта Советский райсуд вновь продлил арест до 10 мая.

Сотруднику предприятия вменяется п. а, в, ч.5 ст. 290 УК РФ («получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 4 млн рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу обстоятельств дела в пресс-службу СУ СКР по РБ. Как только ответ будет предоставлен, мы его опубликуем.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru