Разыскиваемый за смертельное избиение мужчины уфимец сам сдался полиции

Жителя Уфы осудили за смертельное избиение человека во время массовой драки. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2011 года возле остановки общественного транспорта около парка по ул. М. Жукова произошла потасовка. Один из мужчин нанес своему оппоненту не менее двух ударов руками по голове. Тот от полученных увечий скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Его объявили в федеральный и международный розыск. Спустя 14 лет, в январе 2025 года, мужчина самостоятельно явился в суд с повинной.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В ходе следствия отцу погибшего возмещено 1,5 млн рублей в качестве компенсации.

Ранее актеру Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение.