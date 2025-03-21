Суд арестовал обвиняемого в убийстве сожительницы жителя Башкирии

Суд на два месяца продлил арест жителя Нефтекамска, обвиняемого в убийстве сожительницы.

«Сегодня судом по ходатайству следователя Нефтекамского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан мужчина, обвиняемый в причинении смертельных телесных повреждений своей сожительнице (ч. 4 ст. 111 УК РФ), заключен под стражу до 19 мая 2025 года», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Башкирии.

Ранее сообщалось, что следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти и механизма получения телесных повреждений.