В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом в Туймазинском районе. По данным пресс-службы ведомства, сегодня около часа дня на 1315 км автодороги М5 «Урал» около села Константиновка 26-летний водитель мототранспорта, предположительно, совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ», который поворачивал налево. Им управлял 67-летний местный житель.

В ДТП водитель мотоцикла скончался до приезда скорой медпомощи.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.