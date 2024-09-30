В Башкирии нашли напавших на мужчину несовершеннолетних хулиганов

В Башкирии установлены пятеро несовершеннолетних, которые напали на 40-летнего мужчину на улице в городе Октябрьском вечером 28 сентября 2024 года. Ими оказались трое подростков в возрасте 14 лет и двое 13-летних.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, 29 сентября в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись о причинении телесных повреждений группой подростков неизвестному мужчине. В результате пострадавший получил травму головы.

По версии следствия, поводом послужило замечание, которые мужчина высказал в адрес несовершеннолетних, что вызвало агрессию с их стороны.

По информации пресс-службы Следкома, в настоящее время со всеми участниками нападения проводятся следственные действия, в отношении потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.