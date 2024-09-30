Уфимец обвиняется в распространении вредоносных компьютерных программ

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Уфы по статье «распространение компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования компьютерной информации».

Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в марте 2023 года мужчина, находясь по месту жительства, через интернет разместил на веб-сервисе коммерческой организации вредоносный архивный файл, чтобы проверить работу антивирусного программного обеспечения.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.