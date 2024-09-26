В Уфе полицейские нашли находившийся в федеральном розыске «Лексус»

В Уфе сотрудники полиции выявили и изъяли иномарку, находившуюся в федеральном розыске. Дорогостоящий автомобиль марки «Лексус» был похищен в Саратовской области.

Стражи порядка установили иномарку с признаками изменения идентификационных номеров. «Лексус» находился на территории автосервиса, расположенного на окраине Уфы. Со слов владельца организации, машина была оставлена клиентом для проведения ремонтных работ. Во время осмотра в багажнике автомобиля полицейские обнаружили государственные регистрационные номера и технический паспорт на машину-«двойник». Они должны были быть использованы для легализации иномарки. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на специализированную стоянку.

«Исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, показало, что идентификационные номера подвергались изменениям. Также удалось установить, что данная иномарка была похищена в марте этого года в Саратове. Материалы направлены в ГУ МВД России по Саратовской области, где возбуждено и расследуется уголовное дело по данному факту. Машину вернули законному владельцу», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.