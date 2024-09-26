В Башкирии обвиняемая предстанет перед судом за хлопок газа в жилом доме

В Ишимбае перед судом предстанет сотрудник газовой компании за нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее повреждение многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, в 2023 году в двухэтажном многоквартирном доме по улице Советской провели капитальный ремонт системы газоснабжения.

В августе этого же года женщина, являясь ответственным мастером за проведение пусконаладочных работ в жилом доме, не обеспечила безопасные условия их производства, допустив подачу газа в квартиры, имея данные о неудовлетворительных результатах опрессовки газопровода в одном из жилых помещений. В результате скопления газовоздушной смеси произошел хлопок, повреждено 11 квартир, 3 нежилых помещения, автомобиль и торговый павильон, а здоровью местного жителя причинен тяжкий вред.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу.