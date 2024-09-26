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26 Сентября , 21:48

В Башкирии мужчина вынес пожилую соседку из горящего дома

Сегодня днем в селе Сагитово произошел пожар в бревенчатом доме. До прибытия пожарных МЧС России соседом была спасена 70-летняя хозяйка дома. 

61-летний мужчина заметил, что со стороны веранды соседей идет дым, скорее поспешил туда. Войдя внутрь, Абдульман Мухамедфайзович увидел в заполненном дымом помещении сидящуюю женщину, были видны языка пламени. Мужчина не растерялся, быстро схватил женщину и вытащил ее из дома.

С ожогами туловища второй степени, хозяйка дома была госпитализирована в Акъярскую больницу. Горение ликвидировано, в тушении было задействовано 7 человек и 3 единицы техники.

Автор:Сергей Николаев
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