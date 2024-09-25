Житель Башкирии ударил и оскорбил полицейского

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статьям «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне сотрудники полиции проводили профилактические мероприятия, а также обследовали условия проживания и воспитания ребенка. В это время нетрезвый мужчина ударил одного из них по руке, схватил за форменное обмундирование, сопровождая свои действия оскорблениями стражей правопорядка.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений, ранее судим. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.