В Башкирии задержали пьяного тракториста

Сотрудники Госавтоинспекции Альшеевского района задержали пьяного тракториста.

Накануне в Альшеевском районе сотрудники ДПС несли службу на 98 км автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки. Во время несения службы ими был остановлен трактор МТЗ-82 с прицепом, под управлением 50-летнего местного жителя, который не имел права управлять транспортным средством. Водитель с явными признаками опьянения отказался от прохождения освидетельствования.

Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления и составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования на состояние опьянения. Транспортное средство помещено на штрафстоянку.