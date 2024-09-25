Работнику завода в Башкирии отрезало руку

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 44-летний работник белебеевского ОАО «Керамика».

Инцидент произошёл 1 августа в цехе по производству кирпича, напомнили в инспекции. Перед началом новой смены выяснилось, что требуется наладка оборудования — брус застревает в конвейере. Отключив отрезной автомат, сотрудники завода приступили к устранению неисправности. Возвратный конвейер при этом оставался в работающем состоянии, поскольку не мешал наладке.

«Пока коллеги занимались ремонтом, оператор пульта управления решил осмотреть приямок, в котором набираются отходы. Увидев, что между лентой конвейера и натяжным барабаном попал кусок сырца, мужчина взял скребок для чистки и спустился в приямок. Конвейер при этом он не отключил. Вылезая, работник повернулся через правое плечо лицом к выходу и почувствовал рывок за левую руку — её защемило между транспортерной лентой и барабаном. К коллегам он вышел уже без руки», — сообщили в гострудинспекции в Башкирии.

На машине скорой помощи пострадавшего, получившего травматическую ампутацию левого плеча, отвезли в Белебеевскую центральную районную больницу.

К несчастному случаю с тяжёлым исходом привели недостатки в организации рабочих мест, а также неудовлетворительная организация производства работ, добавили в гострудинспекции. Материалы расследования переданы в следственные органы.