В Башкирии столкнулись два трамвая. Необычное ДТП произошло в городе Салавате на улица Молодогвардейцев (остановка Кудаша).

По информации в соцсетях, спецтрамвай врезался в пассажирский трамвай. В результате столкновения водитель второго получил травму.

Ранее стало известно, что сегодня в Салавате в больнице скончался несовершеннолетний велосипедист, который ранее попал под колеса автомобиля. По данным пресс-службы региональной госавтоинспекции, накануне вечером на ул. Салавата Юлаева, по предварительным данным, 37-летний водитель за рулём машины марки «Лада Гранта» совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, переезжавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.