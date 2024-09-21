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21 Сентября , 13:59

В Уфе водитель иномарки сбил на «зебре» 12-летнюю девочку

пресс-служба госавтоинспекции г. Уфы
Фото:пресс-служба госавтоинспекции г. Уфы

Накануне, 20 сентября, в десятом часу вечера, 42-летний водитель «Форд Фокуса» при повороте на улицу Большая Гражданская наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожной аварии подросток с различными травмами была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена. По факту ДТП начато разбирательство, сообщает столичная госавтоинспекция.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе на улице Кольцевой водитель «Рено» сбил школьницу на электросамокате.

Автор:Ляйсан Закирова
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