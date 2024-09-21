В Башкирии во время растопки печи пострадали супруги

Сегодня в Башкирии мужчина хотел растопить баню, но в итоге отправил на больничную койку супругу. Как сообщает главное управление МЧС по Республике Башкортостан, в селе Чесноковка Уфимского района мужчина разжигал печь в бане и решил ускорить процесс.

В какой-то момент бензин резко вспыхнул в руках мужчины и загорелся. Он отбросил за спину 5-литровый бутыль и случайно вылил топливо на супругу, которая в этот момент заходила в баню.

В результате пожара 43-летняя женщина получила ожоги II степени головы, рук и тела на 50%. Сейчас она в реанимации в тяжёлом состоянии. Её 44-летний супруг получил ожоги кистей рук и госпитализирован в больницу. Его состояние удовлетворительное.

Пожар потушен на площади 0,3 квадратных метра.