В Уфе трое местных жителей вымогали деньги у несовершеннолетних

В Уфе предъявлено обвинение троим уфимцам 21-22 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в вымогательстве, а также вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, в июле-августе 2024 года фигуранты сговорились совместно вымогать деньги у троих подростков 16-17 лет. Преступные действия фигурантов были выявлены оперативниками ОБОП УУР МВД республики.

Как рассказали в пресс-службе МВД, один из вымогателей – водитель такси - познакомился с 17–летними потерпевшими, когда подвозил их. Между делом он рассказал пассажирам, что якобы отбывал срок за нападение на депутата. Затем оставил свой телефон, чтобы они могли вызвать машину, если понадобится. Спустя время один из потерпевших звонил таксисту с просьбой довезти его до Кармаскалинского района, однако тот не взял трубку.

Позже потерпевшему позвонил знакомый подозреваемого и сказал, что нужно срочно увидеться. При встрече вымогатель стал утверждать, что молодые люди якобы не раз звонили по номеру таксиста в нерабочее время и беспокоили его. За это они должны в течение 20 минут найти 100 тысяч рублей. Выяснив, что подростки не обладают данной суммой, злоумышленник предложил сдать телефон одного из ребят в ломбард, получив 30 тысяч рублей. Спустя время молодые люди смогли собрать нужную сумму на выкуп телефона, однако сообщники отказались возвращать телефон и заставили передать еще более 13 тысяч рублей.

После этого подростки вместе с родителями обратились в полицию с заявлениями о вымогательстве. В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.

В настоящее время с обвиняемыми проведены следственные действия, по местам их жительства проведены обыски. Ущерб, причиненный совершением преступления, возмещен полностью. Выполняются дальнейшие следственные и процессуальные действия, направленные на завершение расследования.