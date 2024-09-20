В Башкирии двое сотрудников полиции обвиняются в мошенничестве

В Башкирии предъявлено обвинение заместителю начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Стерлитамаку и заместителю начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по городу Стерлитамаку в совершении преступления мошенничества с использованием своего служебного положения.

- В правоохранительные органы с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 27-летний житель г. Стерлитамака, - рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. - Он сообщил, что передал нескольким сотрудникам уголовного розыска крупную сумму денег за непривлечение к уголовной ответственности за преступление, которое он не совершал.

Как сообщает пресс-служба следкома Башкирии, по версии следствия, обвиняемые в августе 2024 года потребовали у мужчины передачу денежных средств в размере 200 тыс. рублей за непривлечение последнего к уголовной ответственности за избиение местного жителя. При этом, законных оснований для подозрения мужчины в совершении данного преступления у полицейских не имелось. Опасаясь уголовного преследования, потерпевший передал полицейским требуемую сумму.

Преступный факт был выявлен оперативниками подразделения собственной безопасности МВД республики.

В настоящее время с обвиняемыми проводятся следственные действия, по местам их жительства и службы проведены обыски, изъяты деньги, документы и предметы, имеющие значение по уголовному делу. Судом по ходатайству следователя на время расследования обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.