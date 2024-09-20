Уфимец обвиняется в убийстве своей супруги

В Уфе предъявлено обвинение 51-летнему уфимцу в совершении убийства.



По версии следствия, 13 июля 2024 года мужчина в ходе бытовой ссоры со своей супругой у них в квартире на улице Базяита Бикбая умышленно, с целью убийства, столкнул ее с балкона пятого этажа. В результате женщине были причинены множественные телесные повреждения, вследствие которых она скончалась в больнице спустя 8 дней.



В настоящее время по уголовному делу проводится запланированный комплекс следственных действий, на время расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба следкома республики.