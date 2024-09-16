В Уфе 4-летний мальчик застрял в батарее

Уфимские спасатели накануне помогли четырехлетнему ребенку, застрявшему ногой в батарее. Об этом сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

«Малыш играл возле батареи, в какой-то момент его нога проскользнула внутрь секций и застряла», — рассказали в столичном УГЗ.

Мать мальчика пыталась самостоятельно вытащить его ногу из батареи, но не смогла, и тогда она обратилась за помощью к спасателям. Им хватило всего нескольких минут, чтобы при помощи нехитрых манипуляций освободить ногу малыша.