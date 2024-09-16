В МВД Уфы прокомментировали ЧП с автобусом

В МВД Уфы прокомментировали случай с автобусом. Напомним, в ряде СМИ появилась информация о выстреле в уфимскую маршрутку № 220 («Санаторий Радуга — Центр гимнастики Хоркиной»).

Со слов очевидцев, когда автобус двигался по ул. Кирова, прозвучал выстрел и треснуло стекло. «Башинформ» обратился за комментарием в МВД.

В пресс-службе ведомства прокомментировали случившееся:

«В дежурной части отдела полиции № 10 Управления МВД России по городу Уфе зарегистрировано сообщение от водителя автобуса. По словам шофера, стекло могло быть повреждено и в результате попадания камня».