В Башкирии задержали водителя с поддельными правами

Сотрудники Госавтоинспекции по Янаульскому району задержали водителя с поддельными правами. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В ходе несения службы по улице Худайбердина в Янауле для проверки документов был остановлен 37-летний мужчина, который управлял автомобилем ВАЗ - 2110. При проверке документов водитель предъявил поддельное водительское удостоверение.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Янаульскому району обратили внимание на то, что по номеру водительского удостоверения в базе данных МВД выходят другие сведения. Установлено, что поддельный документ он приобрёл летом 2024 года через интернет у незнакомого человека.

По факту подделки документов водитель был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещён на специализированную автостоянку. Поддельное удостоверение изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 83729392. Также работает телеграм-чат ГИБДД по приёму сообщений: @GIBDDRB_02bot.