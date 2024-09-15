Новости Башкортостана и Уфы
90.93
0
100.8
0
71.61
-0.36
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
15 Сентября , 11:21

В Башкирии задержали водителя с поддельными правами

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал Владимира Севастьянова

Сотрудники Госавтоинспекции по Янаульскому району задержали водителя с поддельными правами. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В ходе несения службы по улице Худайбердина в Янауле для проверки документов был остановлен 37-летний мужчина, который управлял автомобилем ВАЗ - 2110. При проверке документов водитель предъявил поддельное водительское удостоверение.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Янаульскому району обратили внимание на то, что по номеру водительского удостоверения в базе данных МВД выходят другие сведения. Установлено, что поддельный документ он приобрёл летом 2024 года через интернет у незнакомого человека.

По факту подделки документов водитель был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль помещён на специализированную автостоянку. Поддельное удостоверение изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, можно сообщить по телефону горячей линии МВД по РБ: 83729392. Также работает телеграм-чат ГИБДД по приёму сообщений: @GIBDDRB_02bot.

Автор:Рустем Сагитов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru