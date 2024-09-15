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15 Сентября , 15:15

В Башкирии задержали нетрезвого водителя трактора

Скриншот видео
Фото:Скриншот видео

Бывший начальник Госавтоинспекции Бижбулякского района помог задержать нетрезвого водителя трактора. Об этом в своём телеграм-канале сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. 

Днём 14 сентября бывший майор полиции Газинур Хисамов в свой выходной день, двигаясь по автодороге Чишмы - Киргиз-Мияки, близ села Слак обратил внимание на неадекватную манеру вождения участника дорожного движения.

Водитель трактора постоянно перемещался из стороны в сторону, создавая аварийно опасные ситуации, что дало основания предполагать, что мужчина нетрезв. Газинур Артурович незамедлительно проинформировал о нарушителе сотрудников Госавтоинспекции Альшеевского района. После этого он последовал за нарушителем и до приезда экипажа не позволил тому скрыться. Прибывшие сотрудники ГАИ ОМВД России по Альшеевскому району остановили трактор. Провели освидетельствование. Опасения подтвердились.

- Мужчина находился за рулем в сильном алкогольном опьянении. В отношении него было составлено несколько административных материалов, в том числе за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав, - рассказал Владимир Севастьянов. 

Благодаря незамедлительным действиям бывшего коллеги, удалось предотвратить трагедию на дороге. 

Уважаемые жители Башкортостана, обо всех фактах грубого нарушения ПДД прошу незамедлительно сообщать на телефон доверия МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 279-32-92 либо написать в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.

Автор:Лейла Аралбаева
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