В Башкирии вынесли приговор напавшим на таксиста

В Белебее суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в разбойном нападении на таксиста. По информации СКР, в октябре прошлого года пьяные фигуранты вызвали такси в Новосемёнкино и по пути решили убить водителя, чтобы забрать его деньги и вещи. Таксиста ударили в шею ножом, но он сумел дать сдачи с помощью отвёртки и сбежать. Грабители угнали машину, в которой остались два телефона водителя и деньги (общий ущерб составил 11 тыс. рублей), но вскоре попали в ДТП.

Суд приговорил 32-летнего обвиняемого к 14 годам лишения свободы, 37-летнего - к 13, в колонии особого режима. Также их обязали выплатить потерпевшему 1 млн рублей компенсации морального вреда.