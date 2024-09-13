В Башкирии гидросамолет рухнул в воду

В Башкортостане по материалам транспортной прокуратуры пилота гидросамолёта привлекли к административной ответственности за нарушение правил безопасной эксплуатации воздушного судна. По данным пресс-службы ведомства, в августе 2024 года пилот самолета амфибии марки Mermaid (RA-1023G) при рулении по водной поверхности Павловского водохранилища допустил опрокидывание воздушного судна из-за отсутствия крыльевых поплавков. Самолет получил повреждения обеих плоскостей крыльев, хвостового оперения и носовой части фюзеляжа.

Кроме того, на воздушном судне отсутствовали судовая документация и сертификат летной годности, уведомление на использование воздушного пространства в центр организации воздушного движения не подавалось.

Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности по статьям «нарушение правил использования воздушного пространства» и «нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему назначены штрафы на общую сумму в 33 тысяч рублей. Уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.