Житель Башкирии лишился грузовика за нетрезвое вождение

У жителя Кушнаренковского района за нетрезвое вождение конфисковали грузовик Hino Ranger. Также суд приговорил 51-летнего мужчину к обязательным работам сроком на 230 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами на 2 года.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснил, что утром был на приеме у врача, затем сел в автомобиль, где выпил лекарство. Между тем, актом медосвидетельствования у подсудимого было установлено состояние алкогольного опьянения», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Грузовик конфисковали и обратили в собственность государства. Приговор суда пока не вступил в законную силу.