В Башкирии управляющей компанией займется прокуратура

Управляющей организацией «Союз управляющих домами» города Октябрьский займется местная прокуратура, сообщает госжилинспекция РБ.

Совместно с прокуратурой города Октябрьский госкомитет РБ по жилстройнадзору провёл проверку исполнения законодательства при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024-2025 годов.

Проверкой охвачены все управляющие организации города Октябрьский. Большинство многоквартирных домов к отопительному сезону подготовлено, но в тоже время, в некоторых МКД, например дом №13 по ул. Садовое кольцо, работы по подготовке дома к предстоящему отопительному сезону надлежащим образом не произведены.

По всем выявленным недочетам госжилинспекция подготовила справку в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.