Частник в Башкирии перевозил пассажиров с подложными номерами

В Башкирии 37-летний уфимец перевозил пассажиров в микроавтобусе с подложными государственными номерами, сообщил в своем телеграме руководитель ГИБДД РБ Владимир Севастьянов.

Известно, что мужчину за рулем Toyota Hiace остановили в ходе рейда на 4 км дороги Белорецк-Учалы.

«Водитель не предоставил СТС, пояснив, что оно у владельца транспорта. Однако мужчина предоставил паспорт транспортного средства. Инспектор решил сверить ПТС с VIN-ом на автобусе. В результате VIN транспортного средства не совпал с предоставленным документом. Как оказалось, у владельца два микроавтобуса одинаковой марки, один из них — под категорию „D“, другой переоборудован под категорию „B“. Мужчина управлял автобусом без соответствующей категории, поэтому он решил поменять госномер переоборудованного транспорта, так как права на категорию „D“ не получал. Таким образом, уфимец перевозил из Учалов в Уфу пять пассажиров с подложными номерами, не имея права управления данным транспортом», — написал Севастьянов.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, микроавтобус находится на штрафстоянке. Также индивидуальному предпринимателю грозит наказание за выпуск на линию транспорта с поддельными номерами и допуск к перевозкам водителя без соответствующих прав.