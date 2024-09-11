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11 Сентября , 14:38

Жительница Башкирии от скуки «заминировала» жилой дом

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Стерлитамаке в полицию и на телефон службы 112 поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила, что в одном из домов по улице Шаймуратова находится опасный предмет. Полицейский, принявший сообщение, незамедлительно доложил руководству и ориентировал оперативные службы на проверку полученной информации и установления личности звонившей.

«Здание и прилегающая территория были тщательно обследованы с использованием собак кинологической службы. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено, сообщение оказалось ложным. Благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемая в скором времени была установлена и задержана. Ею оказалась ранее судимая 29-летняя жительница Бирского района, которая на данный момент проживает в Стерлитамаке. В ее телефоне нашли исходящие звонки в дежурную часть и в службу 112. Женщина дала признательные показания, на момент задержания она была пьяной. Свой поступок подозреваемая объяснила тем, что ей стало скучно», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до трех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Башкирии «заминировал» все школы в Учалах.

Автор:Дарья Субботина
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