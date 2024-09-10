В аэропортах Москвы и Казани ввели временные ограничения

СМИ со ссылкой на представителей Росавиации сообщают о временных ограничениях на полеты в аэропортах Москвы и Казани.

Так, по сообщениям телеграм-канала РИА Новости, аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Соответствующие ограничения введены с 1.30 по московскому времени во Внуково. Закрыт также аэропорт «Жуковский», ограничения введены в аэропорту Казани. Сообщается, что эти решения приняты на фоне попыток атак БПЛА в направлении Москвы.

Ранее «Башинформ» сообщал о запуске дополнительных рейсов из Уфы в Казань.