В Башкирии сотрудник МЧС России вывел из горящего дома 3 женщин и 2 детей

В Башкирии сотрудник МЧС России спас 3 женщин и 2 детей, а потом помог потушить пожар. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в селе Старая Мушта Краснокамского района загорелся жилой дом. Черный дым, выходящий из-под крыши соседского дома, вовремя заметил водитель 37 пожарно-спасательной части МЧС Башкортостана Динар Аглямов. В этот день он приехал навестить своих родителей в свободное от службы время.

Динар, не раздумывая, побежал к дому, у которого уже горела крыша, оценил обстановку и забежал внутрь. Он громким криком оповестил жильцов дома и начал их эвакуировать. Так, он вывел женщину, 82-летнюю бабушку и 7-летнего ребенка. Женщина сказала, что на втором этаже находится еще один ребенок. Динар забежал на второй этаж и увидел спящего на кровати 12-летнего мальчика. Схватив ребенка за руку, вывел его из дома. Пока спускался, заметил, что еще одна 84-летняя бабушка лежит на полу, Динар Фагимович снова забежал в дом, поднял женщину на руки и вытащил на улицу.

После того, как все 5 жильцов дома были спасены, Динар начал помогать в тушении пожара прибывшим на место своим коллегам.

«Погибших и пострадавших нет. По одной из версий дознавателя МЧС России, на 2 этаже дома замкнула электропроводка», — проинформировали в ведомстве.