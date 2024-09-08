В Уфе мужчина застрял ногами в лестничном ограждении

В Уфе 54-летний мужчина застрял ногами в лестничном ограждении. Инцидент произошел накануне вечером в многоэтажке по улице Степана Злобина.

Как выяснилось, мужчина возвращался домой и, войдя в подъезд, оступился на лестнице. В момент падения обе ноги оказались в отверстии между лестницей и ограждением. Самостоятельно вытащить их он никак не мог и пролежал в таком положении около 25 минут. Может, пролежал бы и дольше, если бы его не заметили сердобольные соседи и не вызвали спасателей.



Как рассказали в управлении гражданской защиты Уфы, чтобы освободить мужчину, сотрудникам пришлось перевернуть его на живот и только потом вытащить конечности из «заточения». Уфимец, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, в медицинской помощи не нуждался.