В Уфе в дом заползла змея

Сегодня спасатели Госкомитета РБ по ЧС выехали на вызов по поводу неожиданного появления змеи в жилом доме. По предварительной информации, рептилия заползла в помещение, вызвав беспокойство у жителей.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые проявили профессионализм и оперативность. Они отловили змею без вреда для неё и жителей.

После чего, в целях безопасности, змею выпустили в естественную среду обитания — в ближайшем поле, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС.