В Башкирии пожарный извещатель спас супругов

В среду поздно вечером в селе Менеузтамак Миякинского района на улице Шоссейная произошло задымление. Громкий сигнал извещателя, установленного на кухне, раздался по всему дому.

Женщина, 1960 года рождения, находилась в комнате и смотрела телевизор. Ее супруг, 1957 года рождения, спал. Хозяйка быстро отреагировала на тревожный звук и поспешила в соседнее помещение, где обнаружила задымление от загоревшейся электропроводки. Не теряя ни минуты, она разбудила мужа, и пара вместе покинула дом. После этого они вызвали пожарную охрану.

«Благодаря своевременным действиям и сработке извещателя супруги смогли избежать серьезных последствий. Этот случай еще раз подтвердил важность наличия пожарных извещателей в каждом доме», — прокомментировали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.