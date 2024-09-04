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4 Сентября , 16:17

В Башкирии во дворе дома мужчина жестоко избил свою сожительницу

телеграм
Фото:телеграм

В Нефтекамске в объектив камеры домофона попала расправа над женщиной с тростью. На записи, опубликованной в интернете, видно, как между мужчиной и горожанкой, сидевшими вместе на лавочке перед подъездом, произошла потасовка. Мужчина стал наносить удары, женщина истошно закричала. Отмечается, что местные жители хотели найти обидчика, но им это не удалось.

«Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«Сообщение зарегистрировано в отделе МВД России по Нефтекамску. Полицейские доставили мужчину в отдел. По имеющимся предварительным данным, между мужчиной и женщиной, которые сожительствуют и вместе распивают спиртные напитки, произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес телесные повреждения своей знакомой», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавшей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проведенной проверки полицейскими будет принято предусмотренное законом процессуальное решение.

Автор:Дарья Субботина
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