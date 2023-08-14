Экс-директор художественной школы в Башкирии получал зарплату за фиктивную сотрудницу

В Салавате бывший директор художественной школы, а ныне начальник отдела культуры городской администрации задержан по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе Следкома республики, с августа 2019 по сентябрь 2021 года он фиктивно трудоустроил свою знакомую на должности методиста и библиотекаря. В действительности, женщина свои трудовые обязанности не исполняла, ее функции были возложены на других работников. Зарплату за фиктивного работника руководитель похитил и распорядился средствами по своему усмотрению. В результате преступных действий обвиняемого муниципальному учреждению причинен ущерб на общую сумму свыше 500 тысяч рублей.

Факт хищения был выявлен оперативниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Он также проверяется на причастность к аналогичным преступным фактам», - отметили в СК Башкирии.