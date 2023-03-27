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Вчера, 12:58

В Уфе на проспекте Октября сбили пожилую женщину

ОГИБДД по Уфе
Фото:ОГИБДД по Уфе

В Уфе утром 27 марта в ДТП пострадала пенсионерка. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, мужчина, 1979 года рождения, за рулем Nissan Teana, следуя по улице Оренбургской, выполнял поворот на проспект Октября. Здесь допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В ДТП пострадавшую с травмой головы и ног доставили в медицинское учреждение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте дорожного происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.

Автор:Дарья Субботина
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