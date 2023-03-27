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Вчера, 20:52

В Уфе из-за сбоя на электроподстанции произошло отключение многоквартирных домов

"Из-за отключения трансформаторной подстанции по адресу: ул. Правды, 25/2, произошло отключение света в многоквартирных домах по ул.Правды и Левитана, — написал в соцсетях глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов. — Также приостановлено электроснабжение насосов квартальной сети центрального теплового пункта. Соответственно, прекратилась подача отопления и горячей воды в домах, расположенных в квартале ул.Правды-Левитана-Ухтомского.

Трансформаторная подстанция находится на балансе муниципалитета, помощь в аварийно-восстановительных работах оказывается специалистами ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго". 

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