В Уфе из-за сбоя на электроподстанции произошло отключение многоквартирных домов

"Из-за отключения трансформаторной подстанции по адресу: ул. Правды, 25/2, произошло отключение света в многоквартирных домах по ул.Правды и Левитана, — написал в соцсетях глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов. — Также приостановлено электроснабжение насосов квартальной сети центрального теплового пункта. Соответственно, прекратилась подача отопления и горячей воды в домах, расположенных в квартале ул.Правды-Левитана-Ухтомского.



Трансформаторная подстанция находится на балансе муниципалитета, помощь в аварийно-восстановительных работах оказывается специалистами ПО УГЭС ООО "Башкирэнерго".