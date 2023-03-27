В Башкирии трижды лишенный прав водитель за рулем «ВАЗ-2106» протаранил электроопору

В Кировском районе Уфы накануне утром на улице Демской 34-летний местный житель, управляя «ВАЗ-2106», врезался в электроопору. В дорожном происшествии водитель получил телесные повреждения. Информационная база госавтоинспекции показала, что водитель ранее три раза привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

«В этот раз он отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Полицейские собрали материал для привлечения мужчины к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ („управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость“)», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Машину поместили на спецстоянку. По факту аварии начато разбирательство.