Оглашен приговор 18-летнему водителю без прав, убившему одного и нанесшему травмы двум пешеходам

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В суде установлено, что в вечернее время 1 января 2023 года 18-летний водитель, управляя автомобиля марки «Лада Гранта» без прав, превысил допустимую скорость и наехал на троих пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из них скончался, молодой человек и 17-летняя девушка получили тяжкий и средний вред здоровью.

Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.