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Вчера, 15:36

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам компании-перевозчика

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Уфимский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Помощь».

«В следственное управление поступило обращение работника, которому руководство компании не в полном объеме выплачивало зарплату с сентября 2022 года. Кроме того, в СМИ было размещено видеообращение группы работников компании о невыплате им зарплаты, — сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ. — Следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление финансового положения компании, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники организации».

Принимаются меры к возмещению образовавшейся задолженности.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, надзорное ведомство Уфимского района проверило информацию о нарушении трудовых прав работников компании «Помощь».

«Установлено, что у организации имеется задолженность в размере свыше 25 тысяч рублей перед одним из сотрудников. В этой связи прокуратура района направила материалы в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки. Возбуждено уголовное дело по статье "частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы"», — добавили в ведомстве.

Проверка продолжается, устанавливаются другие работники, не получившие вознаграждение за труд.

Автор:Дарья Субботина
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