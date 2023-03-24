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Сегодня, 10:22

В Башкирии пьяный водитель сбил 33-летнюю женщину: пострадавшая скончалась в больнице

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В городе Октябрьском нетрезвый водитель совершил смертельный наезд на пешехода. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ, поздно вечером на улице Новоселово 23-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2114» сбил 33-летнюю женщину, предположительно, переходившую проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В дорожной аварии пешеход была доставлена в местную больницу. Через некоторое время она скончалась в медучреждении, не приходя в сознание. Освидетельствование водителя показало наличие 0.537 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту аварии правоохранители начали расследование.

Видео:ГИБДД по РБ
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