В Башкирии экс-начальника районного отдела ГИБДД отправили в колонию за взяточничество

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-начальника ОГИБДД отдела МВД России по Шаранскому району по статьям «получение взятки за совершение незаконных действий», «мелкое взяточничество» и «служебный подлог».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в 2019–2020 годах к обвиняемому обратились трое граждан, лишенные судами прав на управление транспортными средствами, с просьбой за незаконное вознаграждение внести в информационную систему «ГИБДД» недостоверные сведения о фактическом изъятии водительских удостоверений сотрудниками полиции.

«Совершение таких действий повлияло на дату окончания срока лишения прав и позволило гражданам уклониться от исполнения административного наказания. Сумма взяток варьировалась от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, и составила в общей сумме 40 тысяч рублей. Подсудимый не признал свою вину», — проинформировали в региональном надзорном ведомстве.

Суд назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на тот же срок. Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.