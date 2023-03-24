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Вчера, 17:25

В Башкирии бывший полицейский до последнего в суде отрицал, что сел за руль «под градусом»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Бижбулякский межрайонный суд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка по Ермекеевскому району в отношении бывшего сотрудника полиции. Экс-правоохранителя привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем сроком на один год шесть месяцев.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, в декабре прошлого года водитель, будучи сотрудником полиции, сел за руль в нетрезвом виде. Сотрудниками ГИБДД он был отстранен от управления машиной, и в отношении него было проведено медосвидетельствование, по результатом которого было установлено алкогольное опьянение.

«Водитель в суде первой и второй инстанции отрицал свою вину, однако доказательств, свидетельствующих об отсутствии в действиях полицейского состава административного правонарушения, или вызывающих сомнение в совершении им вмененного административного правонарушения, в материалах дела не содержалось. В связи с чем постановление мирового судьи было оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения», проинформировали в суде.
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