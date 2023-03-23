В Уфе массово продавали ядовитую «незамерзайку»: полицейские изъяли более 23 тонн опасной жидкости

В Уфе полицейские установили и задержали шестерых местных жителей в возрасте от 25 до 54 лет, подозреваемых в незаконном обороте на территории региона фальсифицированной стеклоомывающей жидкости. По версии полиции, доставка крупных партий нелегального товара была организована из Челябинска. Сообщники привозили и сбывали контрафакт через магазин, расположенный на одном из рынков Уфы, реализовывали через оптовиков, а также продавали вдоль трассы Уфа — Аэропорт.

«В ходе обыска мест хранения полицейские изъяли свыше 23 тонн „незамерзайки“ без маркировки, предусмотренной законодательством России. Проведённая экспертиза установила, что в изъятой продукции содержится опасное для жизни и здоровья вещество — метанол, использование которого при изготовлении стеклоомывающей жидкости запрещено», — сообщили «Башинформу» в «МВД Медиа».

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Сейчас оперативники устанавливают других возможных участников преступной схемы и места производства опасного раствора.