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Сегодня, 19:25

В Уфе из горящего жилого дома эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей

Сегодня в шестом часу вечера в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что горит квартира в доме № 7 по ул. Глинки в Уфе. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытию пожарных происходило сильное задымление из окон квартиры на 1 этаже многоквартирного четырёхэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС России оперативно произвели эвакуацию жильцов, всего эвакуировано 15 человек, из них 3 ребёнка.

Горение ликвидировано в комнате размером 3×4 метра в двухкомнатной квартире.

Погибших нет. Одна женщина была осмотрена врачами на месте.

Причина пожара устанавливается, расследование проводит дознаватель МЧС России.

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