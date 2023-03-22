В Уфе школьники-бандиты вымогали деньги у троих учащихся

Калининский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 15-летнего местного жителя по статье «вымогательство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре прошлого года между несколькими учащимися одной из школ Уфы произошел конфликт. После чего подросток вместе со своими друзьями в течение месяца вымогали деньги у троих школьников, угрожая расправой. Подобные послания высказывались лично, а также в соцсетях и мессенджерах.

Таким образом несовершеннолетние получили от потерпевших 2,3 тысячи рублей, при передаче которых они были задержаны сотрудниками полиции.

Суд назначил малолетнему вымогателю наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на тот же период. В отношении его сообщников вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.