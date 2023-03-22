В Башкирии сосед избил до смерти 95-летнюю женщину из-за трех тысяч рублей

Ишимбайский городской суд вынес приговор в отношении троих местных жителей по статьям «причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей» и «грабеж».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, нетрезвый мужчина пришел ночью к своей 95-летней соседке с просьбой одолжить в долг деньги. Получив отказ, подсудимый нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и различным частям тела. После чего он позвал своих знакомых, которые помогли ему обыскать квартиру потерпевшей. Найдя три тысячи рублей, они покинули помещение. Изувеченную пожилую женщину обнаружила на следующий день ее дочь. Пострадавшую увезли в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Подсудимые не признали свою вину.

«Суд приговорил 20-летнего фигуранта к 14 годам лишения свободы, а двух его сообщников (41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину) — к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого и общего режимов с последующем ограничением свободы на два один год соответственно. Кроме того, 20-летнему подсудимому надлежит выплатить потерпевшей стороне один млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.