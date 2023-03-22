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Сегодня, 12:02

В Башкирии экс-директор маслозавода обвиняется в хищении денег предприятия

СУ СКР по РБ
Фото:СУ СКР по РБ

Балтачевский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение экс-директору МУП «Татышлинский маслозавод» по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, директор муниципального предприятия с 2017 по 2020 год на основании подложных расходно-кассовых ордеров обеспечил выдачу из кассы предприятия на имя местного предпринимателя денег на общую сумму более 4,2 млн рублей под видом оплаты за поставленное молоко. Но на самом деле эти миллионы были похищены обвиняемым, которыми он распорядился по своему усмотрению.

«В результате противоправных действий обвиняемого предприятию причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировали в СУ СКР по РБ.

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